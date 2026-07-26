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26 июля 2026 в 09:52

Выжившему на Эльбрусе иностранному альпинисту оказывают помощь

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Медики оказывают помощь одному из иностранных альпинистов, входивших в группу, которая совершала восхождение на Эльбрус, сообщила пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии в мессенджере МАКС. По данным ведомства, во время спасательных работ были обнаружены тела двух участников группы.

Во время спасательных работ обнаружены тела двух альпинистов, еще одному оказывается медицинская помощь. Поиски трех альпинистов продолжаются, — говорится в сообщении.

Работу экстренных служб и правоохранителей координирует исполняющий обязанности прокурора Эльбрусского района Азамат Иттиев. Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд продолжает операцию, следователи проводят доследственную проверку.

Ранее российский альпинист Сергей Кондрашкин застрял на горе Чогори в Китае, которую называют «Дикой горой». Восхождение на вторую по высоте вершину мира он начал 4 июля вместе с итальянским писателем Маттиа Конте, при этом оба спортсмена отказались от использования кислородных баллонов.

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