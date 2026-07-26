Стало известно, чем Иран пригрозил США в случае продолжения атак Иран расширит географию конфликта, если США не прекратят атаки

Иран может расширить географию конфликта, если США не прекратят боевые действия, сообщил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия телеканалу SNN. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, которое достигли обе стороны, больше не действует.

Если американцы снова <...> настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география (конфликта. — NEWS.ru) станет еще больше, чем ранее. Более того, мы применим новые ранее предусмотренные нами стратегии, которые решительно повлияют на ход и итоги войны, — сказал Акраминия.

Военные силы США 8 июля ударили по Ирану. Как отмечали американские власти, это было сделано из-за действий Ирана против судов, пересекавших Ормузский пролив. В свою очередь Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке, обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий и закрыл Ормузский пролив.

Ранее руководитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи сообщил, что военные страны начнут убивать по одному солдату армии США за каждого погибшего при американских ударах по Исламской Республике. По его словам, это правило уже показало свою эффективность.