В Кремле рассказали о контактах с США по Украине

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Песков: Россия сохраняет каналы диалога с США по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия сохраняет каналы диалога с переговорщиками из США по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он высказался о новых решениях по урегулированию украинского конфликта, пишет ТАСС.

Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Кроме того, стороны затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Беседа проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

До этого Рубио указал, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

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