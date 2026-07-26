В московском аэропорту пассажирам пришлось стоять километровые очереди

В московском аэропорту Внуково пассажирам приходится стоять километровые очереди из-за поломки багажной ленты, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Более 80 рейсов задержали или вылетели с опозданием.

Лента, принимающая багаж при регистрации, сломалась, и пассажиров направляли на стойку ручной сдачи багажа. Очереди проходили весь терминал, поэтому достигали километра. Это послужило причиной задержки вылетов, причем как внутренних, так и международных.

Ранее Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ограничения на использование воздушного пространства ввели для обеспечения безопасности. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

До этого стало известно, что эвакуация пассажиров аэропорта Внуково произошла из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Датчики отреагировали на задымление, возникшее возле кафе. Отмечается, что система безопасности сработала в штатном режиме, были оперативно открыты эвакуационные выходы.