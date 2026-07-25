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25 июля 2026 в 13:25

В аэропорту Нью-Йорка на туристов с потолка упал хищный зверь

В нью-йоркском аэропорту енот упал на туристов с потолка

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия енот упал с потолка на пассажиров, ожидающих свой рейс, сообщает Telegram-канал MK.RU. Очевидцы отреагировали с юмором и начали снимать происходящее на камеру.

По словам представителей аэропорта, хищник проник туда через технические коммуникации с улицы. После падения енот скрылся в служебных коридорах. Сотрудники начали проверку целостности потолочных конструкций.

Ранее медведь забрел в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн штата Южная Калифорния. Хищник зашел в помещение, осмотрелся по сторонам и вышел в близлежащий лес. Сообщений о пострадавших не поступало.

До этого в индийском штате Раджастхан леопард набросился на трех человек, после чего зашел в местный алкомаркет. Инцидент произошел в городе Тодарайсингх. Хищник вышел из леса и атаковал волонтера лесной службы. Животное травмировало мужчине ноги и затем пробежало около 400 метров в направлении рынка. Очевидцам удалось заблокировать зверя внутри магазина до прибытия экстренных служб.

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