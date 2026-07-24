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24 июля 2026 в 18:15

В американский офис ворвался опасный хищник

В Калифорнии медведь зашел в офис управления водными ресурсами

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Медведь забрел в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн штата Калифорния, сообщает телеканал Fox News. Хищник зашел в помещение, осмотрелся по сторонам и вышел. Сообщений о пострадавших не поступало.

Черный медведь забрел в управление водными ресурсами округе Южная Калифорния, толкнув входную дверь, и, недолго осмотрев здание, вернулся в близлежащий лес, — передает телеканал.

Ранее бурый медведь напал на женщину во время прогулки по горной тропе на юге Аляски. Туристка шла по тропе вместе с подругой и тремя собаками. В определенный момент они столкнулись с медведем на узком и заросшем участке маршрута, известном как Медвежья долина. Хищник напал на женщину, которую впоследствии доставили в больницу спасатели.

До этого в штате Нью-Мексико медведь забрался на вершину столба линии электропередачи и погиб от удара током. Инцидент произошел в сельской местности Гладстон на шоссе 56. Очевидцы позвонили в службу 911, и оператор сообщил, что о застрявшем звере уже известно, но специалисты по дикой природе не могут ему помочь, поскольку при усыплении животное погибло бы от падения с высоты.

США
Калифорния
медведи
хищники
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