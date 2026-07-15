МВД пообещало отменить штрафы за стоянку в очередях на АЗС

МВД России примет решение об отмене штрафов, выписанных водителям за нарушения правил остановки и стоянки в период ожидания очереди на автозаправочных станциях, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в МАКСе. Речь идет о постановлениях, вынесенных автомобилистам в Саратовской области. Она также уточнила, что по инициативе регионального управления Госавтоинспекции с 1 июля были отключены два комплекса автоматической фиксации нарушений.

Если водители, получившие аналогичные штрафы, обратятся с соответствующими заявлениями, каждое постановление будет рассмотрено индивидуально. Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России решения об отмене будут приниматься с учетом малозначительности нарушения либо действий водителя, совершенных в условиях крайней необходимости, — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что ситуация с доступностью топлива на заправках улучшилась в 13 субъектах РФ. Сокращение очередей произошло в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.