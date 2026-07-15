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15 июля 2026 в 02:30

«Бензиновые» очереди сократились более чем в 10 регионах РФ

Минэнерго подтвердило сокращение очередей на АЗС в 13 регионах России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ситуация с доступностью топлива на заправках улучшилась в 13 субъектах Российской Федерации, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта-локатора Russiabase и топливные карты. Кроме того, в Минэнерго подтвердили положительную динамику.

Сокращение очередей зафиксировано в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. При этом в отдельных регионах сохраняются ограничения на отпуск горючего.

Для сдерживания ажиотажного спроса местные власти совместно с нефтяными компаниями ввели лимиты на объем заправки легковых автомобилей. В некоторых субъектах действуют дополнительные меры.

По мнению директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, общероссийская ситуация остается непростой, но находится под контролем. Он отметил, что, по разным оценкам, сейчас простаивает от 30 до 35% установленных мощностей по производству бензина, а сроки полной стабилизации рынка пока неясны.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа вводит новый механизм реализации бензина, который начнет действовать с 21 июля. С этого дня топливо можно будет приобретать только для собственного потребления либо для конечных покупателей, указано на официальном сайте торговой площадки.

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