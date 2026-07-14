Петербургская биржа вводит новый механизм продаж бензина

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа вводит новый механизм реализации бензина, который начнет действовать с 21 июля. С этого дня топливо можно будет приобретать только для собственного потребления либо для конечных покупателей, указано на официальном сайте торговой площадки.

В бирже уточнили, что приобретать бензин для третьих лиц смогут лишь участники торгов, входящие в категорию «член биржи» и «член секции "Нефтепродукты"». Их перечень будет размещен в соответствующем разделе сайта.

Под конечными потребителями понимаются лица, использующие топливо для себя, владеющие мощностями для его переработки или эксплуатирующие сети АЗС. При оформлении поставки на условиях «франко-вагон станция отправления ОТП» покупатель обязан указать конечного грузополучателя и предоставить заверение о целевом использовании бензина.

Нарушение этих правил может повлечь санкции вплоть до приостановки или лишения доступа к торгам. В бирже подчеркнули, что меры направлены на повышение прозрачности поставок и приоритетный доступ к биржевым нефтепродуктам для конечных потребителей.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в соцсетях, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он добавил, что исключений для служебных машин не будет, а для решения рабочих задач при необходимости можно использовать видеосвязь.