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14 июля 2026 в 15:51

«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках

В Ленинградской области ввели лимит на топливо для машин чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в Telegram-канале, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он добавил, что исключений для служебных машин не будет, а для решения рабочих задач при необходимости можно использовать видеосвязь.

Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет, — заявил Дрозденко.

Губернатор отметил, что граждане могут в рамках установленного на АЗС лимита покупать до 10 литров бензина в канистры для садовой техники, при этом использовать разрешено только специальные емкости для хранения горюче-смазочных материалов. Дрозденко уточнил, что введенные меры носят временный характер.

Ранее зампред ЦБ России Алексей Заботкин заявил, что регулятор учитывает динамику цен на топливо и инфляционные ожидания граждан и бизнеса. По его словам, при решениях по ключевой ставке Банк России будет оценивать влияние ситуации на топливном рынке на прогнозы по инфляции.

Регионы
Ленинградская область
Александр Дрозденко
топливо
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