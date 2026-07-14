«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках В Ленинградской области ввели лимит на топливо для машин чиновников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в Telegram-канале, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он добавил, что исключений для служебных машин не будет, а для решения рабочих задач при необходимости можно использовать видеосвязь.

Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет, — заявил Дрозденко.

Губернатор отметил, что граждане могут в рамках установленного на АЗС лимита покупать до 10 литров бензина в канистры для садовой техники, при этом использовать разрешено только специальные емкости для хранения горюче-смазочных материалов. Дрозденко уточнил, что введенные меры носят временный характер.

Ранее зампред ЦБ России Алексей Заботкин заявил, что регулятор учитывает динамику цен на топливо и инфляционные ожидания граждан и бизнеса. По его словам, при решениях по ключевой ставке Банк России будет оценивать влияние ситуации на топливном рынке на прогнозы по инфляции.