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14 июля 2026 в 11:06

В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне подорожания топлива

Заботкин: Банк России не может игнорировать рост цен на топливо

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Центробанк России не может игнорировать динамику цен на топливо и инфляционные ожидания граждан и бизнеса, однако рассчитывает на нормализацию ситуации, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По его словам, которые приводит пресс-служба регулятора, при принятии решений по ключевой ставке Банк России будет учитывать, насколько ситуация на топливном рынке влияет на опасения относительно будущей инфляции.

Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году, — отметил Заботкин.

По данным Банка России, рост индекса потребительских цен в июне оказался значительным и составил почти 0,9% за месяц. Годовая инфляция при этом выросла до 6%. Заботкин отметил, что, если не учитывать резкий рост цен после повышения НДС в январе, столь существенное месячное увеличение ИПЦ в последний раз фиксировалось в ноябре — декабре 2024 года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах России. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской, Удмуртской областях и Краснодарском крае.

Экономика
Алексей Заботкин
Центробанк РФ
ключевые ставки
топливо
ЦБ РФ
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