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03 августа 2026 в 17:09

Экс-игрок «Спартака» назвал трех кандидатов на звание лучшего снайпера РПЛ

Шмаров: Соболев, Глушенков и Даку будут бороться за звание лучшего снайпера РПЛ

Мирлинд Даку Мирлинд Даку Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Максим Глушенков из «Зенита», нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и форвард «Зенита» Александр Соболев будут бороться за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил Metaratings экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров. По его мнению, Глушенков грамотно играет у чужих ворот.

Соболев с Глушенковым пока решают вопросы «Зенита». Они лидеры этой команды. Соболев, Глушенков и Даку будут претендентами на звание лучшего бомбардира, – сказал Шмаров.

Ранее тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд. После 20 туров «Шанхай Шэньхуа» идет на 12-м месте с 19 очками. От зоны вылета команду отделяют четыре балла.

Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что Слуцкий вернется в РПЛ. Он отметил, что специалист точно не останется без работы на родине. Кузнецов отметил, что Слуцкого «оторвут с руками» и в РПЛ, и в Первой лиге.

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