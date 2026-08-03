Семенович ответила на громкие обвинения в адрес жениха от его экс-супруги Семенович: бывшая супруга жениха опровергла свои обвинения в его адрес

Актриса и певица Анна Семенович на круглом столе «Семья — территория безопасности» в Москве ответила на обвинения в адрес своего жениха Дениса Шреера, которого бывшая жена якобы уличила в избиениях. Артистка напомнила, что та впоследствии опровергла свои слова, передает корреспондент NEWS.ru.

Она это сказала в сердцах, как обиженная женщина, потому что он выбрал меня. Потом дала опровержение в прессе и извинялась перед ним. Ну, есть женщины эмоциональные, истеричные, — отметила Семенович.

По словам певицы, если бы был хоть малейший намек на абьюз, «ему бы не поздоровилось». Артистка назвала жениха очень добрым и порядочным человеком. В подтверждение своих слов Семенович привела историю об отдыхе. Она рассказала, что Шреер, который не любит Мальдивы, сделал ей сюрприз и организовал поездку именно туда.

Ранее солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, что не стала лишать бывшего мужа родительских прав после домашнего насилия и манипуляций. Артистка добавила, что не хотела оставлять сыновей без отца.