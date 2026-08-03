Солистка «Блестящих» раскрыла, почему не лишила экс-мужа родительских прав Певица Новикова заявила, что не лишила мужа родительских прав из любви к детям

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, что не стала лишать бывшего мужа родительских прав после домашнего насилия и манипуляций, так как не хотела лишать сыновей отца. Артистка добавила, что позже, в первые же выходные, он вывез детей в Лондон без ее согласия, передает корреспондент NEWS.ru.

На круглом столе «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» Новикова объяснила, что переехала к родителям с детьми и заключила с бывшим супругом мировое соглашение. Суд постановил, что дети должны жить с матерью, а также определил условия общения с отцом. Певица не стала настаивать на лишении родительских прав, надеясь, что дети сохранят отношения с обоими родителями.

Я не стала жестить, потому что знала, что в обычном состоянии он очень прекрасный папа. Я не хотела мальчиков лишать отца. Я думала, что если мы будем жить раздельно и дети будут проводить с ним выходные, то у них как раз будут и мама любящая, и папа, — отметила Новикова.

До этого, по ее словам, муж манипулировал ею, угрожал подбросить запрещенные вещества, чтобы ее остановила полиция.

Ранее певица и актриса Анна Семенович в рамках круглого стола на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» призвала девушек самостоятельно зарабатывать, чтобы иметь возможность уйти от агрессивного и злого мужчины. По ее словам, уверенность в собственных силах дает женщине свободу выбора.