Подростков обвинили в подготовке к расстрелу в школе Суд в Кузбассе избрал меру пресечения подросткам, готовившим нападение на школу

Киселевский городской суд Кемеровской области запретил определенные действия двум несовершеннолетним, которых обвиняют в подготовке массового убийства в школе, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона в мессенджере МАКС. Следствие полагает, что злоумышленники планировали применить огнестрельное оружие и взрывные устройства.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела заранее обсудили план атаки на образовательное учреждение и четко распределили между собой роли. Им вменяли подготовку к совершению убийства двух и более лиц.

Гособвинение настаивало на домашнем аресте для обвиняемых, опасаясь, что они могут скрыться от органов правосудия. Однако судья отклонил это ходатайство, установив запрет на совершение конкретных действий сроком на два месяца, до 29 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что осужденный на пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев официально зарегистрировал брак с 18-летней москвичкой в колонии «Черный дельфин». Преступник получил такое наказание в 2023 году за вооруженное нападение на учебное заведение в мае 2021 года, жертвами которого стали девять человек.