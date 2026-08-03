Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 17:28

Подростков обвинили в подготовке к расстрелу в школе

Суд в Кузбассе избрал меру пресечения подросткам, готовившим нападение на школу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киселевский городской суд Кемеровской области запретил определенные действия двум несовершеннолетним, которых обвиняют в подготовке массового убийства в школе, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона в мессенджере МАКС. Следствие полагает, что злоумышленники планировали применить огнестрельное оружие и взрывные устройства.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела заранее обсудили план атаки на образовательное учреждение и четко распределили между собой роли. Им вменяли подготовку к совершению убийства двух и более лиц.

Гособвинение настаивало на домашнем аресте для обвиняемых, опасаясь, что они могут скрыться от органов правосудия. Однако судья отклонил это ходатайство, установив запрет на совершение конкретных действий сроком на два месяца, до 29 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что осужденный на пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев официально зарегистрировал брак с 18-летней москвичкой в колонии «Черный дельфин». Преступник получил такое наказание в 2023 году за вооруженное нападение на учебное заведение в мае 2021 года, жертвами которого стали девять человек.

Регионы
Кемеровская область
Кузбасс
школы
убийства
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спрос на наличные в России показал рекордный рост
Путин ловко отбил мяч и поблагодарил детей за овации в Красноярске
«Два часа отстояли в очереди»: россиянам отказали в посадке на самолет
Путин назвал главную победу в жизни человека
Депутаты предложили студентам самим выбирать счет для стипендии
«Болезнь легионеров» унесла жизнь человека
В ФНПР предложили ввести налог на роботов
Румыния начала покупать электричество у Украины на фоне засухи
Новикова раскрыла, общаются ли родители бывшего мужа с внуками
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Турции
Зарезал продавщицу и встал за прилавок: кто убил девушку в киоске на Урале?
В Европе планируют построить парк по аниме на саудовские деньги
В России заблокируют все iPhone? Apple предъявили из-за МАКСа, подробности
Экс-нардеп ответил, в каком случае возможен переворот на Украине
Путин назначил нового посла России в Конго
«Народный метод»: военэксперт нашел способ защитить пляжи РФ от атак ВСУ
Украинские фермеры забили тревогу из-за простоя портов Большой Одессы
Центробанк повысил официальный курс доллара и евро в России
«Шенгену конец»: сбывается страшное пророчество Жириновского о Европе
Трагедия с участием ребенка развернулась на Волге
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.