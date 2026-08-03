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03 августа 2026 в 18:34

В Европе планируют построить парк по аниме на саудовские деньги

Politico: саудовские инвесторы обсуждают с Францией создание тематического парка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Саудовская компания Qiddiya Investment Company (QIC) ведет переговоры с французским правительством о превращении заброшенного парка аттракционов «Мираполис», недалеко от города Сержи-Понтуаз в регионе Иль-де-Франс, в современный тематический парк по мотивам японской манги и аниме Dragon Ball, пишет издание Politico со ссылкой на источники. «Мираполис», открытый в 1987 году, был закрыт в 1991 году и не работает с тех пор.

Как пишет издание, управляющий директор QIC Абдулла аль-Давуд на протяжении последних месяцев встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном на двух саммитах Choose France, а также с главой региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, чиновниками, операторами транспортных и электросетей региона. На прошедших в мае и июне саммитах также было достигнуто взаимопонимание по «крупному туристическому и развлекательному проекту во Франции», зафиксированное в итоговом пресс-релизе, говорится в материале.

Qiddiya Investment Company является дочерней компанией саудовского фонда Public Investment Fund (PIF). Qiddiya уже занимается строительством развлекательного комплекса с трассой «Формулы-1», теннисным центром и двумя тематическими парками вблизи Эр-Рияда.

Ранее стало известно о планах построить аналог «Диснейленда» в Татарстане. Проект назван «Туган Батыр» и призван принести региону и его культуре мировую популярность.

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