Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Турции

Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Турции В Трабзоне откроют избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму

В Трабзоне на северо-востоке Турции планируется открыть участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве. Участок будет работать один день, 20 сентября 2026 года.

Для проведения голосования в пределах консульского округа генконсульства России в Трабзоне образован избирательный участок № 8293. Он будет работать 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени в здании генконсульства России в Трабзоне, — сообщили дипломаты.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова признала, что выборы в Государственную думу пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Она отметила, что приоритетными задачами будут обеспечение антитеррористической защищенности и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах.

До этого резидент России Владимир Путин заявил, что кандидаты в депутаты должны использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно». Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе.