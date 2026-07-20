Выборы в Государственную думу предстоит провести в беспрецедентно сложных условиях, заявила РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, приоритетной задачей станет антитеррористическая защищенность.

Подготовку и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года предстоит провести в беспрецедентно сложных условиях, поэтому антитеррористическая защищенность и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах ставится во главу, — отметила Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что Киев перешел к открыто террористическим методам. По ее словам, Центризбирком совместно с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит большой комплекс мероприятий, направленных на недопущение угроз и сохранение здоровья всех участников избирательного процесса.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что ключевым условием для возобновления мирных переговоров с Киевом является скорая отставка Владимира Зеленского с поста президента Украины. Кроме того, по ее словам, на это может повлиять продвижение российских войск по линии фронта.