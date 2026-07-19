В Госдуме назвали ключевое условие для возобновления мирных переговоров

Проведение президентских выборов на Украине является одним из важных условий для проведения мирных переговоров Москвы и Киева, сообщила в интервью Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия.

Ключевое условие — это перевыборы на Украине. Как вариант. Потому что, честно говоря, другой вариант и непонятно, будет или нет. Один из вариантов — это что Зеленский уйдет. Наш успех в продвижении тоже может сподвигнуть их к тому, чтобы идти на переговоры с нами, — заключила Журова.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ночной массированный удар ВС РФ по украинским военным предприятиям и портам в Киеве и Одессе может вызвать сбои в производстве оружия и проблемы с логистикой. По его словам, удары затронули производство, хранение и транспортировку ресурсов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по военным объектам Киева 19 июля стали одной из самых массированных атак на столицу. По его словам, сейчас главная задача — усилить защиту от баллистических ракет.