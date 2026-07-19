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19 июля 2026 в 19:06

Поддубный объяснил, чем грозят Украине удары по Киеву и Одессе

Поддубный: удары по объектам в Киеве и Одессе могут привести к проблемам в ВСУ

Евгений Поддубный Евгений Поддубный Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Ночной массированный удар ВС РФ по украинским военным предприятиям и портам в Киеве и Одессе может вызвать сбои в производстве оружия и проблемы с логистикой, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в комментарии ИС «Вести». По его словам, удары затронули производство, хранение и транспортировку ресурсов.

Как видим, новые удары затронули сразу несколько звеньев военно‑экономической системы противника: от высокотехнологичного производства до хранения и транспортировки ресурсов. Это может привести к временным сбоям в выпуске вооружений, затруднениям в логистике и снижению оперативных возможностей ВСУ за счет дефицита топлива, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по военным объектам Киева 19 июля стали одной из самых массированных атак на столицу. По его словам, сейчас главная задача — усилить защиту от баллистических ракет.

Кроме того, норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что массированные ночные удары по Киеву стали ответом на атаку ВСУ на гражданские объекты в Подмосковье. По его словам, по украинской столице выпущено около 50 ракет, целями были объекты логистики и промышленности.

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Евгений Поддубный
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