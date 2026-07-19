В Норвегии объяснили смысл масштабных ночных ударов по Киеву Политолог Диесен: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ на Подмосковье

Массированные ночные удары по Киеву стали ответом на атаку ВСУ на гражданские объекты в Подмосковье, которая произошла накануне, заявил норвежский политолог Гленн Диесен в соцсети X. По его словам, на украинскую столицу обрушились около 50 ракет, а целями были объекты логистики и промышленные объекты.

Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, по сообщениям, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку, — написал Диесен.

Ранее в Минобороны сообщали, что в эту ночь был поражен завод «Артем» в Киеве, который производит компоненты систем управления для ракет FP-5 «Фламинго». Вместе с ним под ударом оказалось предприятие «Меридиан», выпускающее корпуса и запчасти для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Также стало известно о нанесении удара по предприятию «Оаклайн» в Киеве. Как сообщали в Минобороны РФ, на заводе производили комплектующие для БПЛА типа «Дип страйк», запчасти и батареи для FPV-дронов.