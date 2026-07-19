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19 июля 2026 в 08:16

В Минобороны раскрыли подробности ночного удара по Киеву

Российские войска поразили оружейные предприятия «Артем» и «Меридиан» в Киеве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские войска минувшей ночью, с 18 на 19 июля, поразили завод «Артем» в Киеве, который производит компоненты систем управления для ракет FP-5 «Фламинго», сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также под ударом оказалось предприятие «Меридиан», выпускающее корпуса и запчасти для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Поражены в городе Киеве: <…> киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью «Герань-4 сикер».

Также стало известно, что российские военные нанесли удар по логистическому центру в Днепре с применением беспилотника «Герань-4 сикер». В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен 18 июля.

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