Российские военные «Геранью» поразили важный объект ВСУ

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Днепре с применением беспилотника «Герань-4 сикер», сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен 18 июля.

Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА «Герань-4 сикер». В результате удара цель поражена, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью «Герань-4 сикер».

Кроме того, в группировке войск «Север» заявили, что артиллеристы за одну ночь выполнили 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Под массированный удар ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня попали 15 пунктов управления БПЛА, а также склады боеприпасов и ключевые объекты инфраструктуры противника.