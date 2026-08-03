Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 18:00

Российские синхронистки выиграли первую золотую медаль

Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на ЧЕ

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские синхронистки одержали победу в произвольной программе и завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы в Париже, об этом сообщается на сайте ЧЕ. Отмечается, что спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе.

В сборную России вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Спортсмены набрали 285,0346 балла. Второе место с 282,3541 балла заняла Испания, а третье — Италия (256,1558 балла).

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что спортсменкам из РФ пришлось поменять музыку для выступления на чемпионате Европы. Немецкая группа Rammstein запретила использование своей песни Du Hast на всех турнирах, что стало причиной решения.

До этого российские синхронистки Дорошко и Минаева завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе. Россиянки набрали 302,9950 балла, уступив лишь сестрам Александри из Греции (311,4308).

Спорт
синхронное плавание
золотые медали
Чемпионат Европы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФНПР оценили перспективы традиционных профессий в эпоху цифровизации
Спрос на наличные в России показал рекордный рост
Путин ловко отбил мяч и поблагодарил детей за овации в Красноярске
«Два часа отстояли в очереди»: россиянам отказали в посадке на самолет
Путин назвал главную победу в жизни человека
Депутаты предложили студентам самим выбирать счет для стипендии
«Болезнь легионеров» унесла жизнь человека
В ФНПР предложили ввести налог на роботов
Румыния начала покупать электричество у Украины на фоне засухи
Новикова раскрыла, общаются ли родители бывшего мужа с внуками
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Турции
Зарезал продавщицу и встал за прилавок: кто убил девушку в киоске на Урале?
В Европе планируют построить парк по аниме на саудовские деньги
В России заблокируют все iPhone? Apple предъявили из-за МАКСа, подробности
Экс-нардеп ответил, в каком случае возможен переворот на Украине
Путин назначил нового посла России в Конго
«Народный метод»: военэксперт нашел способ защитить пляжи РФ от атак ВСУ
Украинские фермеры забили тревогу из-за простоя портов Большой Одессы
Центробанк повысил официальный курс доллара и евро в России
«Шенгену конец»: сбывается страшное пророчество Жириновского о Европе
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.