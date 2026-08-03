Российские синхронистки выиграли первую золотую медаль

Российские синхронистки одержали победу в произвольной программе и завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы в Париже, об этом сообщается на сайте ЧЕ. Отмечается, что спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе.

В сборную России вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Спортсмены набрали 285,0346 балла. Второе место с 282,3541 балла заняла Испания, а третье — Италия (256,1558 балла).

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что спортсменкам из РФ пришлось поменять музыку для выступления на чемпионате Европы. Немецкая группа Rammstein запретила использование своей песни Du Hast на всех турнирах, что стало причиной решения.

До этого российские синхронистки Дорошко и Минаева завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе. Россиянки набрали 302,9950 балла, уступив лишь сестрам Александри из Греции (311,4308).