Взяла золото и разрыдалась: самые яркие фото горнолыжницы Ворончихиной
Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Италии
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине «супергигант» на Паралимпийских играх в Италии. Это первая победа РФ на этих соревнованиях.
Ворончихина разрыдалась, после того как завоевала золотую медаль. Сразу после победы спортсменка обратилась к матери и заявила, что ей наконец-то удалось занять первое место на пьедестале. После победы Ворончихиной впервые с 2014 года прозвучал российский гимн на церемонии награждения Паралимпийских игр.
«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. [Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», — сказала Ворончихина после триумфа.
Это вторая медаль спортсменки на Паралимпиаде-2026. Ранее она завоевала бронзу в скоростном спуске.
Ворончихина родилась 14 ноября 2002 года в Слюдянском районе Иркутской области. Девочка появилась на свет без части левой руки и с рождения имеет инвалидность. Варвара никогда не испытывала комплексов по этому поводу. У нее не было проблем в общении со сверстниками.
В возрасте 23 лет Ворончихина является заслуженным мастером спорта России. Сейчас она представляет Москву и Иркутскую область, тренируясь в школе «Буревестник». Несмотря на плотный график, спортсменка находит время для общения с болельщиками в соцсетях.
Самые яркие кадры Ворончихиной — в фотогалерее NEWS.ru.
Варвара Ворончихина на трассе супергиганта среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Италии
Фото: Mou Yu/XinHua/Global Look Press
Варвара Ворончихина на трассе супергиганта на соревнованиях среди женщин по горнолыжному спорту на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии
Фото: Mauro Ujetto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Варвара Ворончихина на трассе супергиганта на соревнованиях среди женщин по горнолыжному спорту на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Варвара Ворончихина дает интервью шведскому телеканалу SVT после соревнований по горнолыжному спорту на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Варвара Ворончихина на церемонии награждения XIV зимних Паралимпийских игр в Италии
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Призеры супергиганта, соревнования по горнолыжному спорту среди женщин на XIV зимних Олимпийских играх в Италии, на церемонии награждения (слева направо): Орели Ришар (Франция) — серебряная медаль, Варвара Ворончихина (Россия) — золотая медаль, Эбба Аарше (Швеция) — бронзовая медаль
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости