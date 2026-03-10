Взяла золото и разрыдалась: самые яркие фото горнолыжницы Ворончихиной

Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине «супергигант» на Паралимпийских играх в Италии. Это первая победа РФ на этих соревнованиях.

Ворончихина разрыдалась, после того как завоевала золотую медаль. Сразу после победы спортсменка обратилась к матери и заявила, что ей наконец-то удалось занять первое место на пьедестале. После победы Ворончихиной впервые с 2014 года прозвучал российский гимн на церемонии награждения Паралимпийских игр.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. [Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», — сказала Ворончихина после триумфа.

Это вторая медаль спортсменки на Паралимпиаде-2026. Ранее она завоевала бронзу в скоростном спуске.

Ворончихина родилась 14 ноября 2002 года в Слюдянском районе Иркутской области. Девочка появилась на свет без части левой руки и с рождения имеет инвалидность. Варвара никогда не испытывала комплексов по этому поводу. У нее не было проблем в общении со сверстниками.

В возрасте 23 лет Ворончихина является заслуженным мастером спорта России. Сейчас она представляет Москву и Иркутскую область, тренируясь в школе «Буревестник». Несмотря на плотный график, спортсменка находит время для общения с болельщиками в соцсетях.

