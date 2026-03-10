Минздрав Ирана назвал общее число раненых при атаках США и Израиля Минздрав: минимум 15 тыс. иранцев ранены в результате ударов США и Израиля

Минимум 15 тыс. жителей Ирана были ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. Из этого числа 12 495 человек уже получили медицинскую помощь, их отправили домой.

С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тыс. граждан нашего государства получили ранения. 12 495 человек получили медицинскую помощь и выписаны, — отметили в ведомстве.

Всего иранским врачам пришлось провести 670 хирургических вмешательств. На данный момент в больницах остаются 1682 пострадавших, чье состояние требует дальнейшего наблюдения и терапии, резюмировали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что американские вооруженные силы используют мирных жителей Ближнего Востока в качестве живого щита. Как уточнил представитель Генштаба ВС Ирана генерал Абольфазль Шекарчи, такие действия предпринимаются в попытке США компенсировать поражения перед силами Исламской Республики.

До этого стало известно, что более половины американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении Ирана. По результатам исследования, 54% респондентов недовольны действиями Белого дома. Противоположное мнение высказал 41% опрошенных.