Политолог предположил, какую «сделку» Трамп хочет заключить с Кубой

«Сделка», которую президент США Дональд Трамп предлагает заключить Кубе, предполагает прямой диктат США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Чернов. По его словам, Штаты хотят превратить Остров свободы в свою колонию.

При этом будут полностью уничтожены кубинские достижения — массовое образование и хорошая медицина, и не будут существенно выправлены кубинские недостатки — тяжелое положение значительных масс населения, бедность. США хотят провернуть «венесуэльский» сценарий — оставить на Кубе полностью марионеточное правительство», — считает Чернов.

Однако с Кубой провернуть ту же операцию, что в Венесуэле, окажется намного сложнее, добавил эксперт. Гавана может похвастаться высокой политической культурой и независимостью, считает Чернов.

В случае силовой операции, вероятно, будет и попытка военного сопротивления. Но не исключено, что, «поиграв в Иран», Трамп все же захочет договариваться, и Остров свободы, в отличие от Венесуэлы, сохранит политическую автономию, — предположил собеседник.

Ранее Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что изменение статуса Кубы произойдет при любом раскладе. По его словам, Гавана должна либо согласиться на сделку с Белым домом, либо Соединенные Штаты решат вопрос силовым путем.