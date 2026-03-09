Трамп может заключить сделку с Кубой USA Today: США готовятся заключить экономическую сделку с Кубой

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собирается заключить экономическую сделку с Кубой, сообщает газета USA Today со ссылкой источники, знакомые с планами Вашингтона. По их данным, Белый дом может объявить о соглашении уже в ближайшее время.

Подробности предполагаемого соглашения и точные сроки пока неизвестны. Однако соглашение может включать в себя смягчение ограничений на поездки американцев в Гавану, — говорится в материале.

Уточняется, что в рамках сделки президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю планируется предоставить возможность покинуть остров. При этом семейство Кастро сможет остаться. Соглашение также включает пункты об использовании портов, энергетике и туризме.

Ранее Трамп заявил, что Куба сейчас якобы переживает «последние моменты» своей нынешней жизни. Глава государства назвал ситуацию на острове настоящей «катастрофой». При этом американский лидер уверен, что вслед за крахом республики Кубу ждет новая, «замечательная» жизнь.