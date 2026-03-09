Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:29

Трамп может заключить сделку с Кубой

USA Today: США готовятся заключить экономическую сделку с Кубой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собирается заключить экономическую сделку с Кубой, сообщает газета USA Today со ссылкой источники, знакомые с планами Вашингтона. По их данным, Белый дом может объявить о соглашении уже в ближайшее время.

Подробности предполагаемого соглашения и точные сроки пока неизвестны. Однако соглашение может включать в себя смягчение ограничений на поездки американцев в Гавану, — говорится в материале.

Уточняется, что в рамках сделки президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю планируется предоставить возможность покинуть остров. При этом семейство Кастро сможет остаться. Соглашение также включает пункты об использовании портов, энергетике и туризме.

Ранее Трамп заявил, что Куба сейчас якобы переживает «последние моменты» своей нынешней жизни. Глава государства назвал ситуацию на острове настоящей «катастрофой». При этом американский лидер уверен, что вслед за крахом республики Кубу ждет новая, «замечательная» жизнь.

США
Куба
Дональд Трамп
сделки
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.