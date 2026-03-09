Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:05

Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке

В ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за превышение полномочий во внешней политике

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Дипломаты и чиновники ЕС раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за превышение полномочий в первые дни американо-израильской кампании против Ирана, пишет Politico. Отмечается, что фон дер Ляйен пыталась брать на себя функции главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

Она говорит вещи, которые не входят в ее полномочия, — цитирует издание дипломата.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что с гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи у иранского народа «появилась надежда». Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы ЕК, констатировала, что они прозвучали как сатанизм.

Позже Захарова заявила, что реакция фон дер Ляйен на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является запредельным цинизмом. Она назвала ликвидацию представителей высшего руководства республики подлым шагом.

При этом фон дер Ляйен выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации вокруг Ирана. Она подчеркнула, что официальный Брюссель внимательно следит за происходящим и находится в постоянном взаимодействии с региональными игроками.

Урсула фон дер Ляйен
Европа
Иран
Кая Каллас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
В России запретили информацию об изготовлении бомбы из мыла
Аврил Лавин отказалась от концерта в Москве из-за клещей
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.