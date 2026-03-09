Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке В ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за превышение полномочий во внешней политике

Дипломаты и чиновники ЕС раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за превышение полномочий в первые дни американо-израильской кампании против Ирана, пишет Politico. Отмечается, что фон дер Ляйен пыталась брать на себя функции главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

Она говорит вещи, которые не входят в ее полномочия, — цитирует издание дипломата.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что с гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи у иранского народа «появилась надежда». Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы ЕК, констатировала, что они прозвучали как сатанизм.

Позже Захарова заявила, что реакция фон дер Ляйен на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является запредельным цинизмом. Она назвала ликвидацию представителей высшего руководства республики подлым шагом.

При этом фон дер Ляйен выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации вокруг Ирана. Она подчеркнула, что официальный Брюссель внимательно следит за происходящим и находится в постоянном взаимодействии с региональными игроками.