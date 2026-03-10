Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:53

Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном

Политолог Дудаков: США придется выходить из войны с Ираном проигравшей стороной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенным Штатам предстоит завершить противостояние с Ираном в качестве проигравшей стороны, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. На этом фоне, по его словам, президент США Дональд Трамп ищет способы выхода из конфликта с наименьшими для себя потерями.

С одной стороны, Трамп уже заявляет, что цели операции [на Ближнем Востоке] якобы выполнены, потому что удалось нанести серьезный военный ущерб Ирану и убить большое количество представителей военно-политического руководства Исламской Республики. С другой стороны, он просто пытается сохранить лицо и как-то назвать это своей победой. Я не думаю, что ему это удастся, поскольку все видят, насколько США не защищены и не способны отвечать на удары Ирана. Поэтому придется выходить из этого конфликта проигравшей стороной, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что США сталкиваются с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны, включая Patriot и THAAD, запасы которых ограничены. Кроме того, по словам политолога, Иран эффективно наносит удары по военным базам Штатов, уничтожая дорогостоящие радиолокационные станции, а также выводит из строя нефтеперерабатывающие заводы, необходимые для обеспечения американского флота в Бахрейне.

Цены на топливо после перекрытия Ормузского пролива резко выросли во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. И это, конечно, негативным образом влияет на рейтинги Трампа. Мы видим общественные настроения внутри США, которые все более и более негативно воспринимают нынешнюю эскалацию. Недавно вышел опрос, который показал, что почти 75% американцев отрицательно относятся к действиям Трампа в контексте Ирана. Это все, безусловно, ослабляет позицию президента и вынуждает его уже искать стратегию выхода из конфликта, — добавил Дудаков.

Американист подчеркнул, что Трамп пытается найти виновных, на которых можно будет переложить ответственность за все неудачи на Ближнем Востоке. Среди них, по мнению политолога, будут и арабские страны — союзники США, не поддержавшие кампанию против Ирана, и Европа.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана закончится в течение нескольких дней. Однако, по словам американского президента, в ближайшую неделю этого, скорее всего, не случится.

США
Иран
Дональд Трамп
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
