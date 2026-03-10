Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Стало известно, как потепление отразится на ведении боевых действий ВС РФ

Член ОП Рогов: потепление сыграет на руку российским бойцам в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Приближающееся потепление сыграет на руку российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, основное противостояние армии России и ВСУ в настоящий момент сосредоточено в сфере беспилотной авиации.

В зоне СВО большая серая зона с двух сторон из-за беспилотной авиации. Противник бьет абсолютно по всему: не только по военным объектам, но и мирным людям. Из-за этого столь большое количество пострадавших, сгоревших машин и так далее. Я думаю, что потепление сыграет ВС РФ на руку. В южно-русских просторах, конкретно в Запорожской области, сегодня уже доходит до +16–17 градусов. «Зеленка» появится достаточно быстро. Листва — это спасение от беспилотной авиации. Все равно в «зеленке» легче прятаться и спасаться от смертельно опасного неба, — пояснил Рогов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что примерно 15–17% территории Донецкой Народной Республики еще остаются под контролем Киева. По его словам, несколько месяцев назад этот показатель составлял 25%.

