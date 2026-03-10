Путин рассказал, какая часть ДНР еще остается под контролем Киева

Примерно 15–17% территории Донецкой Народной Республики еще остаются под контролем Киева, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, несколько месяцев назад этот показатель составлял 25%.

Мне докладывали: 15–17% [остается под контролем Киева], — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского коллегу Дональда Трампа об актуальной обстановке в зоне спецоперации. Российский лидер представил республиканцу развернутую картину происходящего на передовой, отметив положительную динамику действий Вооруженных сил РФ.

До этого женщины, участвовавшие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, подарили главе государства икону. Она облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

6 марта президент РФ провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО. Участники встречи обсудили практические аспекты применения вооружений в боевых условиях.