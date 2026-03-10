Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:00

Булыкин объяснил провал лидеров в 20-м туре РПЛ

Булыкин: лидирующие команды расслабленно играли в 20-м туре РПЛ

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) расслабленно играли в матчах 20-го тура и поэтому не добились успеха, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, команды демонстрируют хорошую плотность на верху таблицы.

«Зенит» не наиграл на победу — отнеслись слишком вальяжно. Думали, что обыграют на классе. Могли вести 2:0, но не забили пенальти и воодушевили «Оренбург». Плюс на этом поле тяжело играть. «Локомотив» зачем-то вначале «Ахмату» фору дал, хорошо, хоть ничью забрали. ЦСКА немного помешало удаление, но в целом «Динамо» показало хорошие скорости, сыграло активно и агрессивно. Плотность первой тройки говорит о том, что клубы равны и каждый может поучаствовать в чемпионской гонке, — отметил Булыкин.

Ранее лидер РПЛ «Краснодар» потребовал перенести игру 20-го тура с «Рубином» из-за плохой погоды. При этом спортсмены из Казани не отказались от проведения матча. В конечном итоге «Рубин» одержал победу со счетом 2:1, забив дважды до перерыва.

До этого «Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. В первом тайме сине-бело-голубые открыли счет, но во втором втором тайме «Оренбург» переломил ход игры. «Зенит» не реализовал два пенальти.

Также «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1. Главным героем в составе бело-голубых стал Николас Маричаль, оформивший дубль: он забил на 13-й минуте и перед самым свистком на перерыв. Голы также записали на свой счет Бителло (66-я минута) и Иван Сергеев (84-я).

футбол
РПЛ
ЦСКА
Локомотив
ФК Зенит
Дмитрий Булыкин
Виктор Байбаков
В. Байбаков
