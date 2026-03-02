Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:05

Три российских баскетболиста застряли в Катаре

«Локомотив-Кубань»: Хантер, Хаджибегович и Мартин не могут вернуться в Россию

Самолет авиакомпании Qatar Airways Самолет авиакомпании Qatar Airways Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из Катара, сообщается в Telegram-канале команды. Отмечается, что клуб ищет варианты того, как помочь своим спортсменам.

Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. FIBA приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром, — говорится в сообщении клуба.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что около 6–8 тыс. россиян оказались заблокированы в третьих странах из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. 1 марта в регионе было отменено более 700 рейсов.

До этого в АТОР рассказали, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. Сообщалось, что в Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

баскетболисты
Катар
Россия
Локомотив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.