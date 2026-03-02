Три российских баскетболиста застряли в Катаре «Локомотив-Кубань»: Хантер, Хаджибегович и Мартин не могут вернуться в Россию

Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из Катара, сообщается в Telegram-канале команды. Отмечается, что клуб ищет варианты того, как помочь своим спортсменам.

Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. FIBA приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром, — говорится в сообщении клуба.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что около 6–8 тыс. россиян оказались заблокированы в третьих странах из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. 1 марта в регионе было отменено более 700 рейсов.

До этого в АТОР рассказали, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. Сообщалось, что в Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.