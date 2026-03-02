Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:32

Названа группа людей, которая оказалась под угрозой на Ближнем Востоке

Bloomberg: миллионы мигрантов в Персидском заливе оказались под угрозой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Миллионы мигрантов в Персидском заливе оказались под угрозой из-за эскалация конфликта между Ираном, США и Израилем, сообщает Bloomberg. По данным Международной организации труда, трудовые мигранты играют важнейшую роль в экономике Ближнего Востока, составляя более 40% рабочей силы региона.

Ряд стран, чьи граждане работают на Ближнем Востоке, следят за обстановкой и готовятся к возможной эвакуации. Например, власти Филиппин изучают возможность обязательного вывоза на родину 2,4 млн своих граждан, если противостояние между Ираном, США и Израилем перерастёт в полномасштабный конфликт. Аналогичные меры рассматривает и Индия.

Специалисты отмечают, что трудовые мигранты оказываются в особой группе риска. Их уязвимость связана с зависимостью от работодателей, которые часто обеспечивают им визы и жилье. В случае эскалации конфликта эти люди могут оказаться в ловушке на опасной территории без средств к существованию и возможности получить помощь.

Ранее сообщалось, что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по дальнейшему размещению путешественников, которые не могут уехать из Эмиратов Отелям поручили продлевать проживание гостей.

