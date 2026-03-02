Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:42

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с эмиром Катара

Путин и эмир Катара обсудили кризис на Ближнем Востоке

Тамим бен Хамад Аль Тани и Владимир Путин Тамим бен Хамад Аль Тани и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили кризис на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Основное внимание в беседе уделили ситуации, вызванной действиями США и Израиля против Ирана. По мнению сторон, эти действия нарушили международное право и привели к серьезным последствиям для иранского народа.

Лидеры двух стран обеспокоены рисками расширения конфликта и возможным вовлечением в него третьих стран. Они надеются, что ответные шаги Ирана не затронут мирных жителей и гражданские объекты в соседних государствах, включая туристическую и транспортную инфраструктуру.

Высказана обоюдная надежда на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе принципов взаимного уважения и равноправия, — сказано в сообщении.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Главной темой обсуждений лидеров стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также его влияние на мировую безопасность.

Россия
Владимир Путин
Катар
Ближний Восток
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.