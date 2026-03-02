В Кремле раскрыли детали разговора Путина с эмиром Катара Путин и эмир Катара обсудили кризис на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили кризис на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Основное внимание в беседе уделили ситуации, вызванной действиями США и Израиля против Ирана. По мнению сторон, эти действия нарушили международное право и привели к серьезным последствиям для иранского народа.

Лидеры двух стран обеспокоены рисками расширения конфликта и возможным вовлечением в него третьих стран. Они надеются, что ответные шаги Ирана не затронут мирных жителей и гражданские объекты в соседних государствах, включая туристическую и транспортную инфраструктуру.

Высказана обоюдная надежда на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе принципов взаимного уважения и равноправия, — сказано в сообщении.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Главной темой обсуждений лидеров стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также его влияние на мировую безопасность.