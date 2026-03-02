Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:39

В ГД высказались о роли РФ в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Депутат Чепа: Россия может оказать гуманитарную помощь Ирану в военном конфликте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия может оказать гуманитарную помощь Ирану и задействовать дипломатические рычаги для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, Москва с самого начала конфликта заняла принципиальную позицию, направленную на поддержку мира и стабильности в регионе.

РФ сразу [после атаки Израиля и США на Иран] заявила, что поддерживает иранский народ. Мы сделали это как верующие, как все люди, болеющие за мир. Исходя из отношений между нашими странами, Россия подтвердила готовность поддерживать Тегеран на дипломатическом уровне и делать все для того, чтобы погасить конфликт. Мы готовы оказывать гуманитарную помощь в соответствии с нашими соглашениями. Я думаю, что, разговаривая с партнерами в ОАЭ и Катаре, Владимир Владимирович [Путин] выразил свою озабоченность происходящими событиями и опасностью разрастания конфликта. Предполагаю, что наше участие в этом плане будет продолжаться на разных уровнях взаимоотношений с США, — высказался Чепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о деградации отношений до агрессии между Ираном и США. Он отметил, что это произошло на фоне переговоров, которые велись при посредничестве Омана.

Иран
Россия
Владимир Путин
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.