В ГД высказались о роли РФ в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Россия может оказать гуманитарную помощь Ирану и задействовать дипломатические рычаги для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, Москва с самого начала конфликта заняла принципиальную позицию, направленную на поддержку мира и стабильности в регионе.

РФ сразу [после атаки Израиля и США на Иран] заявила, что поддерживает иранский народ. Мы сделали это как верующие, как все люди, болеющие за мир. Исходя из отношений между нашими странами, Россия подтвердила готовность поддерживать Тегеран на дипломатическом уровне и делать все для того, чтобы погасить конфликт. Мы готовы оказывать гуманитарную помощь в соответствии с нашими соглашениями. Я думаю, что, разговаривая с партнерами в ОАЭ и Катаре, Владимир Владимирович [Путин] выразил свою озабоченность происходящими событиями и опасностью разрастания конфликта. Предполагаю, что наше участие в этом плане будет продолжаться на разных уровнях взаимоотношений с США, — высказался Чепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о деградации отношений до агрессии между Ираном и США. Он отметил, что это произошло на фоне переговоров, которые велись при посредничестве Омана.