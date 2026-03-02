Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:46

В Кремле сожалеют о «деградировавших до агрессии» отношениях США и Ирана

Песков: Москва сожалеет, что отношения между Ираном и США дошли до агрессии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия сожалеет, что отношения между Ираном и США деградировали до агрессии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это произошло на фоне переговоров, которые велись при посредничестве Омана, передает ТАСС.

Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия остается островком стабильности в мире, где сломалось множество системных программ. Он отметил, что Москва должна быть оплотом рассудительности и мудрости.

Также он сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с одним из зарубежных лидеров. Беседа состоится в понедельник, 2 марта, и будет связана с эскалацией ситуации вокруг Ирана. Он пообещал рассказать о ее результатах.

