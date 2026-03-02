Стало известно, как Иран хочет заставить Трампа страдать

Цены на нефть могут значительно вырасти после атаки Ирана на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, таким образом Тегеран стремится ослабить политические позиции президента США Дональда Трампа.

Иран хочет усугубить ситуацию, прежде всего, для самих США, потому что Вашингтону очень рискованно было ввязываться в этот конфликт, поскольку он вызывает рост цен на нефть. Поэтому, наверное, Иран, в том числе, перекрыл Ормузский пролив и бьет по нефтяным объектам Саудовской Аравии, чтобы эти цены взлетели. Потому что чем они выше на мировом рынке, тем дороже топливо для Соединенных Штатов на внутреннем. Значит, это удар по электоральным позициям Трампа, он от этого страдает. Задача Ирана — привести к тому, чтобы Штатам было максимально болезненно именно для администрации Белого дома за счет подорожания нефтепродукта, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что в саудовском городе Рас-Таннура был остановлен один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов после атаки иранского беспилотника. Над заводом поднялось густое облако дыма. Сейчас уточняются масштабы ущерба, возможные жертвы и сроки восстановления работы НПЗ.