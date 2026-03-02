Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:50

В Белом доме назвали следующую цель Трампа после Ирана

The Atlantic: Трамп рассматривает Кубу как следующую цель после Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп, отдавший 28 февраля приказ о начале военной операции против Ирана, уже присмотрел следующую потенциальную цель, сообщили изданию The Atlantic в администрации. По словам источника, следующим объектом внимания Вашингтона может стать Куба.

Представитель Белого дома заявил, что президент уверен в выбранном курсе и доволен результатами текущей стратегии. Источники издания также рассказали, что Трамп считает себя лидером, который способен завершить дела, не законченные предшественниками. По его мнению, успех в этом вопросе позволит ему войти в историю наравне с бывшими лидерами США или даже превзойти их.

Американский глава уже говорил о возможности «дружественного захвата» Кубы и упоминал о контактах между Вашингтоном и Гаваной. Трамп также не раз критиковал ситуацию на острове и заявлял, что страна нуждается в помощи. В администрации уточнили, что этот вопрос сейчас прорабатывается с участием госсекретаря Марко Рубио.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал, что США уже разрабатывают операцию по вторжению на Кубу по аналогии с вьетнамским конфликтом. Кроме того, по его словам, Вашингтон может попытаться повторить венесуэльский сценарий, чтобы ослабить кубинские политические позиции.

США
Дональд Трамп
Куба
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.