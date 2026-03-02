В Белом доме назвали следующую цель Трампа после Ирана

Президент США Дональд Трамп, отдавший 28 февраля приказ о начале военной операции против Ирана, уже присмотрел следующую потенциальную цель, сообщили изданию The Atlantic в администрации. По словам источника, следующим объектом внимания Вашингтона может стать Куба.

Представитель Белого дома заявил, что президент уверен в выбранном курсе и доволен результатами текущей стратегии. Источники издания также рассказали, что Трамп считает себя лидером, который способен завершить дела, не законченные предшественниками. По его мнению, успех в этом вопросе позволит ему войти в историю наравне с бывшими лидерами США или даже превзойти их.

Американский глава уже говорил о возможности «дружественного захвата» Кубы и упоминал о контактах между Вашингтоном и Гаваной. Трамп также не раз критиковал ситуацию на острове и заявлял, что страна нуждается в помощи. В администрации уточнили, что этот вопрос сейчас прорабатывается с участием госсекретаря Марко Рубио.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал, что США уже разрабатывают операцию по вторжению на Кубу по аналогии с вьетнамским конфликтом. Кроме того, по его словам, Вашингтон может попытаться повторить венесуэльский сценарий, чтобы ослабить кубинские политические позиции.