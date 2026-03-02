«Банальный шантаж»: Орбан обрушился на Зеленского из-за нефтяной блокады

Остановка украинским президентом Владимиром Зеленским нефтепровода «Дружба» — банальный шантаж против Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Однако, по словам главы правительства, Будапешт не сдастся и прорвет блокаду.

Действия Зеленского — это банальный шантаж против Венгрии. Но Венгрия не сдастся, и мы прорвем нефтяную блокаду, — отметил он.

Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Зеленский лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Киев сам же и устраивает атаки на этот объект. Он отметил, что украинские власти, закрыв нефтепровод, не только приняли политическое решение, но и нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Также Орбан заявил, что Будапешт заблокирует выделение Киеву очередных €90 млрд (8,1 трлн рублей) до тех пор, пока Украина не отменит запрет на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться шантажу.