26 февраля 2026 в 18:16

«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»

В Венгрии обвинили Украину в атаках на нефтепровод «Дружба»

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский лжет, что нефтепровод «Дружба» нельзя быстро восстановить, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, которые передает РИА Новости, Киев сам же и устраивает атаки на этот объект.

Украинский президент лжет. Это нужно заявить открыто и без эмоций, — подчеркнул Гуйяш.

Он отметил, что украинские власти, закрыв нефтепровод, не только приняли политическое решение, но и нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Если «Дружбу» не запустят, то это приведет к резкому росту цен на бензин в Венгрии, резюмировал Гуйяш.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что Украина рискует потерять все шансы на вступление в ЕС, если окончательно откажется от возобновления транзита нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии и Словакии. Он уточнил, что Будапешт и Братислава, обладая правом вето, могут заблокировать любые движения Киева в сторону евроинтеграции.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза проведения экспертной оценки состояния трубопровода «Дружба» на Украине. Политик направил письменное обращение на имя главы Европейского совета Антониу Кошты.

