«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского

Мирошник назвал пиар-ходом историю с бункером Зеленского

Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press
Демонстрация президентом Украины Владимиром Зеленским бункера является пиар-ходом и позерством, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат усомнился в том, что украинский лидер отказался от использования защищенных укрытий.

В данном случае — это больше пиар-проект, которым Зеленский хочет продемонстрировать свою близость к украинскому народу, что категорически неверно, — сказал он.

Мирошник охарактеризовал Зеленского как человека, склонного «к позерству, пиару и демонстративным показательным выступлениям». По его словам, нет никаких оснований полагать, что украинский лидер изменил свой режим безопасности и перестал пользоваться бункерами. Дипломат уверен, что за демонстративной картинкой не стоит реального отказа от укрытий.

Ранее в Сети опубликовали фотографии бункера президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он прятался там первые два года после начала СВО. На фото, предоставленных украинскими СМИ, показаны коридоры, кабинет и зал заседаний. Зеленский признался, что все это время выбирался лишь в свой кабинет на Банковой улице в Киеве. Сейчас, по его словам, он спускается туда только во время воздушной тревоги.

