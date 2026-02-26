Захарова ответила на слухи о тайных консультациях России и США в Женеве

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью сообщения о якобы прошедших в Женеве российско-американских консультациях по новому договору о контроле над ядерными вооружениями. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru это хороший пример «деформации, дезинформации, фейков».

Это как раз пример, не знаю, деформации, дезинформации, фейков, — подчеркнула дипломат.

Захарова предложила журналистам самим оценить, идет ли речь о преднамеренном искажении фактов либо информация исказилась в результате субъективного восприятия первоисточника. В любом случае, заявила представитель МИД, эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что информация о том, что Россия якобы использует недвижимость в Европе для планирования диверсий является вбросом. По ее словам, подобные фейки публикуются в СМИ для разжигания русофобии.

До этого Захарова подчеркнула, что намерения Франции и Великобритании дать Украине ядерное оружие напоминают события Второй мировой войны. Она уточнила, что нечто подобное прорабатывали Вашингтон и Лондон под конец ВМВ для потенциального нападения на СССР.