Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:36

Захарова ответила на слухи о тайных консультациях России и США в Женеве

Захарова назвала фейком информацию о переговорах РФ и США по ядерному договору

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью сообщения о якобы прошедших в Женеве российско-американских консультациях по новому договору о контроле над ядерными вооружениями. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru это хороший пример «деформации, дезинформации, фейков».

Это как раз пример, не знаю, деформации, дезинформации, фейков, — подчеркнула дипломат.

Захарова предложила журналистам самим оценить, идет ли речь о преднамеренном искажении фактов либо информация исказилась в результате субъективного восприятия первоисточника. В любом случае, заявила представитель МИД, эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что информация о том, что Россия якобы использует недвижимость в Европе для планирования диверсий является вбросом. По ее словам, подобные фейки публикуются в СМИ для разжигания русофобии.

До этого Захарова подчеркнула, что намерения Франции и Великобритании дать Украине ядерное оружие напоминают события Второй мировой войны. Она уточнила, что нечто подобное прорабатывали Вашингтон и Лондон под конец ВМВ для потенциального нападения на СССР.

Мария Захарова
МИД РФ
Россия
США
ДСНВ
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти «открыли» небо над Москвой
Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии
В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России
«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России
Гуменник раскрыл планы на выступление в финале Гран-при России
Изнасилованная знакомым 13-летняя девочка стала матерью
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.