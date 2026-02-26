«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России

Страны Запада развернули агрессивную санкционную войну, которая стала элементом стратегического давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Однако российская экономика, несмотря на это, продолжает развиваться, а санкции в итоге ударили по их инициаторам, напомнила дипломат.
Они хотели нанести России стратегическое поражение, но что продемонстрировали всему миру? Запад вводит санкции против РФ — она их выдерживает. Запад повышает градус, вводит санкции буквально на постоянной основе — Россия выдерживает и это. А санкции бьют по самому Западу, — пояснила Захарова.
Дипломат назвала это «уникальной мировой ситуацией», когда государства, которые хотят навредить другим, страдают сами. По словам представителя МИД, это говорит о колоссальном изъяне в политической культуре, менталитете и экономике западных стран.
Последствия вводимых ими ограничений для многих из них непреодолимы. А почему так происходит? Потому что из века в век они исходили из того, что их собственное развитие подразумевает эксплуатацию других. И делали ставку на то, что так будет всегда. Ошиблись, — подчеркнула Захарова.
Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список против России. В обновленный перечень внесли четыре физических лица и три организации.