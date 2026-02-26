Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:45

«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России

Захарова: страны Запада хотели нанести поражение РФ, но сами страдают от санкций

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны Запада развернули агрессивную санкционную войну, которая стала элементом стратегического давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Однако российская экономика, несмотря на это, продолжает развиваться, а санкции в итоге ударили по их инициаторам, напомнила дипломат.

Они хотели нанести России стратегическое поражение, но что продемонстрировали всему миру? Запад вводит санкции против РФ — она их выдерживает. Запад повышает градус, вводит санкции буквально на постоянной основе — Россия выдерживает и это. А санкции бьют по самому Западу, — пояснила Захарова.

Дипломат назвала это «уникальной мировой ситуацией», когда государства, которые хотят навредить другим, страдают сами. По словам представителя МИД, это говорит о колоссальном изъяне в политической культуре, менталитете и экономике западных стран.

Последствия вводимых ими ограничений для многих из них непреодолимы. А почему так происходит? Потому что из века в век они исходили из того, что их собственное развитие подразумевает эксплуатацию других. И делали ставку на то, что так будет всегда. Ошиблись, — подчеркнула Захарова.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список против России. В обновленный перечень внесли четыре физических лица и три организации.

санкции
Мария Захарова
Россия
Запад
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.