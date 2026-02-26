Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка

Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка SHOT: пропавшую в Смоленске девочку нашли в гараже с мужчинами

Telegram-канал SHOT сообщил, что девятилетнюю девочку из Смоленска, которую трою суток искали волонтеры и полицейские, нашли в гараже вместе с двумя мужчинами. В публикации сказано, что школьница кричала и звала маму.

По данным SHOT, ребенка услышал и заметил один из поисковиков. Как сказано в публикации, сейчас медики проверяют, насиловали ли девочку.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того в следственных органах сообщали, что не рассматривают отчима в качестве подозреваемого по этому делу. По словам представителей силовиков, у мужчины хорошие характеристики и нет судимостей.

Также сообщалось, что возле смоленского озера Солдатское была найдена серая перчатка, возможно, принадлежащая потерявшейся девочке. Эта находка была единственным ключом для тех, кто вел поиски ребенка.