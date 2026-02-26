Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:44

Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка

SHOT: пропавшую в Смоленске девочку нашли в гараже с мужчинами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что девятилетнюю девочку из Смоленска, которую трою суток искали волонтеры и полицейские, нашли в гараже вместе с двумя мужчинами. В публикации сказано, что школьница кричала и звала маму.

По данным SHOT, ребенка услышал и заметил один из поисковиков. Как сказано в публикации, сейчас медики проверяют, насиловали ли девочку.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того в следственных органах сообщали, что не рассматривают отчима в качестве подозреваемого по этому делу. По словам представителей силовиков, у мужчины хорошие характеристики и нет судимостей.

Также сообщалось, что возле смоленского озера Солдатское была найдена серая перчатка, возможно, принадлежащая потерявшейся девочке. Эта находка была единственным ключом для тех, кто вел поиски ребенка.

Смоленск
дети
пропажи
гаражи
