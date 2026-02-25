В Смоленске нашли первую зацепку в поисках пропавшей маленькой девочки

Серую перчатку, которая может принадлежать пропавшей девятилетней девочке, обнаружили возле озера Солдатского в Смоленске, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что находка пока остается единственной зацепкой для поисковиков — с момента исчезновения ребенка прошло уже почти полтора дня.

Как пишут авторы, прежде в овраге рядом с озером были найдены детские следы и следы собаки. Девочка пропала именно во время прогулки с питомцем. По информации авторов, в этом водоеме уже не раз тонули люди.

Ранее СМИ со ссылкой на местных жителей сообщали, что одной из версий исчезновения ребенка стало падение в открытый люк. Это могло произойти недалеко от дома на улице Маршала Еременко. В соцсетях также распространялась информация о причастности неизвестного мужчины, которого замечали неподалеку, однако достоверного описания пока нет.

Школьница пропала 24 февраля: утром она вышла на прогулку с собакой, однако обратно не вернулась. Позже ее той-терьера обнаружили возле дома. К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы.