25 февраля 2026 в 15:43

Раскрыты основные версии исчезновения девятилетней девочки в Смоленске

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка могла упасть в открытый люк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одной из версий исчезновения девятилетней девочки в Смоленске стало падение в открытый люк, пишет «Российская газета» со ссылкой на местных жителей. Это могло произойти недалеко от дома на улице Маршала Еременко.

В социальных сетях также распространяется информация о причастности неизвестного мужчины, которого ранее замечали неподалеку, однако достоверного описания пока нет. Также обсуждается версия, что девочка могла испугаться возвращения домой после того, как потеряла питомца во время прогулки.

Местные жители вспоминают, что много лет назад в этом районе уже происходило преступление против ребенка, и это усиливает тревогу среди горожан. Поиски пропавшей продолжаются.

Школьница пропала 24 февраля: утром она вышла на прогулку с собакой, однако обратно не вернулась. Позже ее той-терьера обнаружили возле дома. К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы. Отец ребенка, проживающий отдельно, также был опрошен, при этом признаков его причастности к исчезновению не выявлено.

