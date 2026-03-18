Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана

Обострение ситуации вокруг Ирана создало прямую угрозу для глобальной энергетической стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, из-за уникальной концентрации ресурсов и ключевых торговых путей в этом регионе любые военные действия мгновенно бьют по кошелькам потребителей во всем мире.
Дипломат подчеркнула, что мировая экономика уже начала нести серьезные потери, а рынки энергоносителей вошли в затяжную фазу неопределенности. Захарова предупредила, что сохранение напряженности может спровоцировать резкий рост котировок, при котором цена за баррель нефти пробьет психологическую отметку в $100 за баррель.
Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.