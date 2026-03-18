18 марта 2026 в 15:39

Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана

Захарова: конфликт в Иране ставит под удар всю мировую энергобезопасность

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Обострение ситуации вокруг Ирана создало прямую угрозу для глобальной энергетической стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, из-за уникальной концентрации ресурсов и ключевых торговых путей в этом регионе любые военные действия мгновенно бьют по кошелькам потребителей во всем мире.

Дипломат подчеркнула, что мировая экономика уже начала нести серьезные потери, а рынки энергоносителей вошли в затяжную фазу неопределенности. Захарова предупредила, что сохранение напряженности может спровоцировать резкий рост котировок, при котором цена за баррель нефти пробьет психологическую отметку в $100 за баррель.

Конфликт на Ближнем Востоке ввел рынки нефти и газа в состояние турбулентности и уже нанес существенный ущерб мировой экономике, — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

