Стало известно, зачем США нужна резолюция по Ирану

Резолюция палаты представителей США, ограничивающая право президента Дональда Трампа на военную операцию против Ирана, связана с внутриполитической борьбой за распределение полномочий между ветвями власти, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью РИА Новости. По его словам, документ отражает стремление конгресса усилить контроль над исполнительной властью.

Речь идет о реальном конфликте ветвей власти, но он связан не столько с оппозицией палаты представителей по отношению к военным действиям против Ирана, сколько с распределением полномочий в Соединенных Штатах Америки, — сказал он.

Пушков отметил, что после истечения 60-дневного срока палата представителей стремится закрепить за собой больший контроль над администрацией и продемонстрировать значимость законодательной ветви власти в вопросах войны и мира. Он также добавил, что голосование отражает внутриполитические расчеты демократов и республиканцев на фоне подготовки к будущим выборам и борьбы за контроль над конгрессом.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Нигер проголосовали в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) против антииранской резолюции, однако разработанный США проект документа был утвержден. По данным источника, 21 страна выступила за принятие резолюции, 10 воздержались.